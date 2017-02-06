泰勒絲超級盃前夜獻唱 可能是今年唯一

美國鄉村音樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）昨晚在休士頓第51屆超級盃前一夜的演唱會登台，這是她2017年首場演唱會，而泰勒絲在表演中表示，這也可能是她今年唯一的演唱會。

「滾石雜誌」（Rolling Stone）報導，泰勒斯的「1989世界巡迴演唱會」（1989 World Tour）在2015年12月結束後，便很少登台演出。她2016年只舉辦1場正式規模的演唱會，並在幾場頒獎典禮上表演。

泰勒絲2017年的演出行程可能與去年相去不遠，她昨晚向觀眾表示，今年可能不會舉辦巡迴演唱會。

泰勒絲說：「我必須老實告訴你們一些事，據我目前所知，我在2017年只有1場演出，而據我目前所知，這就是那場演出。」

「所以我想告訴你們的是，今晚來到這裡的人，你就已經參與我今年100%的巡迴行程，謝謝你們！」

泰勒絲在這場活動中首次現場演唱她的2首最新歌曲：與贊恩（Zayn）合作的電影「格雷的五十道陰影：束縛」（Fifty Shades Darker）主題曲「I Don't Wanna Live Forever」獨唱版本，以及她為樂團「Little Big Town」寫的「Better Man」。（譯者：中央社廖禹揚）1060206

(中央社)