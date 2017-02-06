北投狠父殘殺相驗 子女皆一刀致命

張姓兇嫌的妻子在警方戒護下離開。（方濬哲攝）

到場檢察官表示，初步排除下藥，仍須帶檢驗報告。（方濬哲攝）

鑑識人員到場協助解剖3具遺體以釐清案情。（方濬哲攝）

北投區張姓父親意圖將3名子女割喉後自殺身亡，其中2名小孩均喪命，今日下午檢警會同法醫相驗，目前確定小兒子慘遭父親割喉悶死，檢警相驗後發現，張姓死者除脖子上致命一刀深達氣管外，左手腕上也有一刀傷痕，另外小女兒身上也僅脖子一處致命刀傷。

(中時)