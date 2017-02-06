松山英樹當「球王」 非天方夜譚！

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松山英樹預料四月名人賽同時向首場大賽冠軍與「球王」叩關。(美聯社資料照)

日本高球名將松山英樹鳳凰城公開賽衛冕成功，向高球史上第1位亞洲選手登上「球王」寶座邁進一步。

男子高球在鳳凰城公開賽6日落幕後不久，公布最新世界排名，雖然松山英樹以平均8.7964分，維持世界第5，但僅落後「球王」戴伊不到1.2分，只要再奪2場美巡或1場大賽冠軍，就有機會攻頂登上世界第1，成為高球史上首位來自亞洲的「球王」。

戴伊目前以9.9346分保持世界第1，北愛爾蘭麥克羅伊9.4865分世界第2、瑞典8.9333分世界第3、美國強森8.8544分世界第4。由於世界前5相差不到1.2分，且世界前2相差不到O.5分，未來「球王」之爭再度進入「輪動」局面。

據推測，2016-17球季首場大賽美國名人賽將於4月6日在奧古斯塔球場登場，預料這場大賽也是目前世界前的「球王」之爭，松山英樹此戰可能同時爭取生涯首場大賽冠軍與「球王」寶座。

(中時電子報)