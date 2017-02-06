彰化監理站推vr影片 考照如親臨
要考機車駕照可以先體驗！彰化監理站利用360度攝影機製作最夯的vr實境路考影片，讓考生不用到現場也有考照的臨場感。
公路局彰化監理站站長王顯文指出，要考機車駕照，制度在去年出現大變革，除了筆試題目增加情境式的考題外，路考部分也增加了2段式左轉、直角轉彎等4個項目，難度增加。
王顯文說，監理站為了服務廣大的機車族，特別以360度的環境攝影機製作時下最夯的vr實境機車路考影片，運用vr身歷實境的3D立體效果，民眾可以在網路上就好像人在監理站的機車路考的考場，而影片貼上彰化監理站的臉書粉絲團，已有900多次分享。
彰化監理站指出，現行的機車路考考照項目包括：直線平衡駕駛、鐵路平交道、交叉路口、斑馬紋行人穿越道線、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎以及停車再開等，而影片貼上臉書後，也獲得網友熱烈回應，有想要考照的網友看完影片後立即詢問路考的相關問題，也有人大讚監理站的作法貼心。1060206
(中央社)
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