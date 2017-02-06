國民黨主席選舉 2/13開始連署

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中國國民黨今天召開「主席選舉擬參選同志座談會」，達成2月13日由組發會組營部提供連署表格，讓擬參選人可以連署，以及是否廢除3%連署門檻，送今年8月全代會討論等共識。

國民黨主席改選競爭激烈，為完備選務，下午召開「主席選舉擬參選同志座談會」第一次會議，討論寬鬆認定3%連署門檻、辯論會形式、海外黨員等議題，會議進行約3小時。

黨主席洪秀柱指派核心幕僚游灝出席座談會。國民黨副主席郝龍斌指派前台北市黨部主委潘家森、前黃復興黨部書記長胡筑生與會。

前副總統吳敦義指派中常委姚江臨、江碩平，前國民黨副主席詹啟賢派金門大學副教授林政緯和前台北市黨部書記長徐文榮參加。台北農產運銷公司總經理韓國瑜親自到場。

國民黨文傳會副主委胡文琦會後轉述，座談會氣氛融洽，達成多項共識，包括廢除黨員3%連署門檻，送今年8月全代會討論，但有關組發會研擬改變過去全數查驗的方式，改採查驗合格數達3%就不再查驗，較為寬鬆的做法，會中並未達成共識，留待下次會議討論。

姚江臨會後受訪表示，會中5個陣營都沒有提到查驗合格數到3%就不再查驗，但對廢除3%連署門檻送全代會討論都有共識。是否查驗到3%就不再查驗，是技術問題，吳敦義認為，如果其他陣營都可以就可以。

若最後達成查驗到合格數3%就停驗的共識，是否仍需送中常會？胡文琦說，既然有共識，行政程序就不是問題。

此外，胡文琦轉述，會中有共識，組發會組營部會在2月13日提供連署表格給擬參選人，方便擬參選人盡快展開連署。由於原本公布的連署期為4月6日至15日，2月13日擬參選人就可提前展開連署，連署期拉長。

有關海外黨員部分，胡文琦表示，5個陣營都建議，海外部也同意定期公布海外黨員人數，並提供當地聯絡人地址。海外黨員若統一以包裹方式寄回選票，而非個別寄回，將視為無效。

胡文琦說，中央黨部近期整理各地方黨部辦理的活動，提供擬參選人參考，方便經營地方。5個陣營也都同意應該辦理網路與電視政見發表會，至於形式、場次等細節，留待下次會議討論。

據轉述，中央黨部在會中提醒，因財務吃緊，辦理網路與電視政見發表會，必須由各陣營分攤費用，有與會代表因此反問難道國民黨真的這麼窮嗎？1060206

(中央社)