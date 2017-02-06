大考中心：考國文作文就應用國字書寫

今年學測國文作文有考生用英文作答，大考中心今天表示，國文科測驗學生的國語文讀寫能力，非選擇題應用「國語文字」書寫，不應通篇使用其他語言作答。

106學年學科能力測驗非選擇題閱卷近日展開，國文科引導寫作部分，有一名考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大，學測國文科閱卷召集人表示，要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能選項。

大學入學考試中心今天發佈新聞稿說明，國文考科就是在測驗學生的國語文讀寫能力，非選擇題應該用「國語文字」書寫，不應通篇使用其他語言或符號作答。對於先前媒體報導「某生全篇用英文寫，將由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻譯成中文也是可能選項」，大考中心也表示，這是誤傳。1060206

(中央社)