加拿大團來訪 台南拚智慧城市評選
智慧城市論壇（ICF）加拿大代表團16名成員今天造訪台南，除與產官學界代表交流，也前往南科園區參訪。台南市長賴清德表示，台南推動智慧城市成果已逐漸被國際看見。
台南市政府研考會指出，台南市參與智慧城市論壇（Intelligent Community Forum），以「文化古都科技蛻變」躋身「2017 ICF智慧城市TOP 21」。ICF加拿大代表團此行僅參訪台南、新竹、台北3個城市，台南是第一站。
代表團上午在市府與產官學界代表交流，下午則到南科園區與台南幾家知名、具創新、智慧經驗的廠商座談，並參訪知名晶圓代工製造廠商台積電、及太陽能廠商茂迪等企業。
賴清德表示，代表團的到訪及經驗分享，代表台南推動智慧城市成果已逐步讓國際看到，也是台南邁向智慧城市的一大步。
他說，台南市參與去年ICF主辦的智慧城市評選，很榮幸能在第一階段入選；進一步參加Top 7智慧城市評選，得獎名單將在2月9日揭曉。他雖然希望台南得獎，但更期許透過競賽，台南能夠持續學習並成長。1060206
(中央社)
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