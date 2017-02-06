因應1例1休！統聯客運將漲價 網友：民進黨了不起

我要評比

過好年公總昨宣布，客運業者同意春節前凍漲票價，圖為前往高雄的旅客在台北轉運站搭乘統聯客運。（陳怡誠攝）

一例一休上路後，國道客運業面臨成本增加，不少客運業者醞釀漲價。統聯客運於今日公告，為因應勞基法新制、油價和租金上漲，將於13日起調整個時段票價。

統聯客運表示，因客運業屬於勞力密集的行業，加上長期缺工，在勞基法新制上路後，一線員工的休假日加班費等大幅上升，再加上油價和租金上漲等衝擊，如今總營運成本增加已超過能負荷範圍。

由於國道客運未能領取政府營運虧損補貼，因此統聯客運將於13日起調整各時段票價和減少優惠時段。

統聯客運漲價消息一出，有網友支持「客運司機工作超累，支持」；然也有網友反應「這漲幅是不是有點大」、「漲超過兩成捏」；更有不少網友批評民進黨「為了勞工，只想鬥爭而已啦。」、「民進黨了不起」。

(中時電子報)