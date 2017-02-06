台灣首例H5N6病毒 花蓮啟動緊急應變措施
台北市野鳥學會日前在花蓮縣玉里鎮拾獲1隻死亡幼鵝，經檢驗出台灣首例H5N6亞型禽流感病毒，花蓮縣動植物防疫所確認拾獲地點後，立即啟動緊急應變措施，防堵疫情擴大。
花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，接獲通報後，已立即前往拾獲點周邊養禽場訪視，消毒及採樣送檢，周圍半徑1公里內的兩處養鴨場，目前並無異常，今天派遣消毒車加強區域消毒，並持續疫情訪視。
黃詩伊呼籲養禽業者，若發現家禽有異常或不明原因死亡等情形，應立即通知在地公所及防疫所採樣監測，避免疫情擴散。
花蓮縣衛生局表示，民眾不必過度驚慌，預防禽流感應落實「勤洗手」，並熟食雞、鴨、鵝及蛋類；民眾若前往禽流感疫區旅遊後，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。1060206
(中央社)
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