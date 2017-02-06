川普錢雨還沒下 美海軍近2／3戰機飛不了

美國海軍F/A-18F超級大黃蜂戰機1月31日從部署在西太平洋的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN 70）航母起飛。（圖/美國海軍）

美國海軍F/A-18E超級大黃蜂戰機1月30日攔捕降落在「卡爾文森號」航母上的畫面。（圖/美國海軍）

儘管美國總統川普信誓旦旦，說要擴大海軍規模，但只聞樓梯響，始終不見錢下來。

據《防務新聞》（Defense News）網6日指出，美國海軍的F/A-18黃蜂（F/A-18 Hornet）與超级大黄蜂（Super Hornet）戰機是航母戰鬥群上的尖兵，體現了主要的打擊力。然而，機隊近2/3的戰機都不能飛。它們不是在進行維修，就是在等倉庫積壓的零件。

而最主要的原因，就在於缺乏足夠的經費。

不僅是戰機，等著維修的船艦也有增無減，大翻修不是取消，就是延後。部分潛艇遲遲無法運作，有的甚至長達4年或更久。如「波伊西」號（Boise）潛艦便無法沉潛，除非進船廠整修，否則無法執行任務。海軍將領稱，如果當局不撥下更多經費，今年底還有5艘潛艇會陷入相同的狀態。

這副拮据蕭條的景象，和川普政府說，要把美國海軍艦隊從原本的308艘，擴增為350艘，再由海軍作戰部長李察遜（John Richardson）加碼，增為355艘的光明願景相比，無異有天壤之別。李察遜的幕僚正在規劃艦隊擴張的細節，而國會領袖也願聞其詳。對許多人來說，綠油油的美鈔終將從天而降。

然而，就目前而言，由於歐巴馬政府連年裁減軍費，國會議員又不作為，並未積極提供源源不絕的資金，經費仍很吃緊。而海軍為了保住造船經費，寧可削減維修與訓練預算，也不願減少造艦量。

2017年，美國國會連續第9年未在10月1日開始的會計年度前提出預算案，只好訴諸臨時性的「持續運作決議案」（continuing resolution，簡稱CR），比照先前的經費維持運作。 然而，由於許多新專案前一年並不存在，因此無從比照，也得不到資金。

而美國陸、海、空三軍與海軍陸戰隊將領周二將赴眾院軍事委員會出席聽證會，屆時他們可望使出渾身解數，爭取能馬上到手的經費，而不是遠水救不了近火的長期專案基金。

(中時電子報)