桃園燈會6日試燈 燈區呈現在地特色
2017年桃園燈會6日晚間舉行試燈，高達12米的「幸福起家」主燈，隨著音樂，與雷射光束、水舞律動搖擺，讓不少搶先看的民眾驚呼：「好漂亮」，比起去年在桃園舉辦的台灣燈會，有民眾認為雖然少了些現代感，卻更原汁原味呈現桃園在地特色與風情。
今年桃園燈會將於10日至19日於龍潭大池舉行，六大燈區透過視、聽、觸覺等，呈現桃園在地生態、文化與風情，包括觀新藻礁、瀕臨絕種的「大紫蛺蝶」、龍潭客籍作曲家鄧雨賢、桃園市鳥台灣藍鵲、北橫特有種根節蘭、螢火蟲等。
有眼尖民眾發現，去年台灣燈會的桃林燈組，今年也在祈福燈林出現，桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，桃林為桃園代表性的吉祥物，今年別於去年，將會配合主等秀跟著音樂律動，而非固定亮燈。
孟姓民眾說，去年台灣燈會場面浩大，現代科技感較強，今年重返龍潭舉辦的桃園燈會，更融合在地特色，比較像從小看到大、原汁原味的桃園燈會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。