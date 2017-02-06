桃園燈會6日試燈 燈區呈現在地特色

我要評比

2017桃園燈會主燈秀「幸福起家」6日晚間試燈，搭配雷射、水舞秀，相當精彩。（楊明峰攝）

2017桃園燈會6日晚間試燈，水舞秀同時試燈，成功凸顯「幸福起家」主題。（楊明峰攝）

2017桃園燈會6日晚間試燈，祈福燈林的桃林造型燈，有去年台灣燈會的影子。（楊明峰攝）

2017年桃園燈會6日晚間舉行試燈，高達12米的「幸福起家」主燈，隨著音樂，與雷射光束、水舞律動搖擺，讓不少搶先看的民眾驚呼：「好漂亮」，比起去年在桃園舉辦的台灣燈會，有民眾認為雖然少了些現代感，卻更原汁原味呈現桃園在地特色與風情。

今年桃園燈會將於10日至19日於龍潭大池舉行，六大燈區透過視、聽、觸覺等，呈現桃園在地生態、文化與風情，包括觀新藻礁、瀕臨絕種的「大紫蛺蝶」、龍潭客籍作曲家鄧雨賢、桃園市鳥台灣藍鵲、北橫特有種根節蘭、螢火蟲等。

有眼尖民眾發現，去年台灣燈會的桃林燈組，今年也在祈福燈林出現，桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，桃林為桃園代表性的吉祥物，今年別於去年，將會配合主等秀跟著音樂律動，而非固定亮燈。

孟姓民眾說，去年台灣燈會場面浩大，現代科技感較強，今年重返龍潭舉辦的桃園燈會，更融合在地特色，比較像從小看到大、原汁原味的桃園燈會。

(中時)