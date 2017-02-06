合影曾嘆「走後可以用」 楊貴媚不捨憶高鳴
83歲資深演員高鳴（本名劉明哲）今晨被鄰居發現在家中上吊身亡，讓眾人十分錯愕，而他生前演出的最後一部戲《愛神卡拉OK》才在電視上重播，更令觀眾唏噓不已。在《愛》劇和高鳴有許多對手戲的楊貴媚，稍早也分享了當時兩人拍戲的合影，流露不捨之情。
楊貴媚今在臉書PO拍《愛神卡拉OK》時和高鳴的合影，感慨寫下：「拍這照片時，您玩笑的說，以後您走後可以用⋯⋯」，並透露當時一聽對方說「走後可以用」，還忍不住罵了他，沒想到昨看完《愛》劇重播才在想念對方，今就聽到噩耗。
楊貴媚表示，聽到高鳴自殺的消息真的很難接受，雖然對方曾說每天要吃很多藥很害怕，「更說拖累家人，很感恩家人」，但仍是開朗活潑的心態，另外，她憶起高鳴的拍戲態度，「不遲到，不早退，雖然身體不適卻依然保有演員敬業精神，令晚輩的我們學習與敬佩」，最後不捨說「敬我心中永遠的台灣男子漢」，讓人看了跟著鼻酸。
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(中時電子報)
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