泰國際發明展 台灣代表團獲4金4銀1銅

在曼谷展覽中心舉辦的第20屆泰國國際發明展，在21國家1300多件作品中，台灣代表團9件作品獲4金4銀1銅，其中抗氧化負氫離子飲水機獲得最多關注。

由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）祕書長謝曼麗率領參加，在曼谷國際展覽中心舉行的第20屆泰國國際發明展，本次展期自2日開始。雖然僅有2家廠商和9所大專院校的9件作品參加，在21國的1300多件作品中毫不遜色，獲得相當優異的成績，共獲得4金4銀1銅的佳績，其中3件金牌作品還獲得特別獎的表揚。

由臺北科技大學、臺北城市科技大學及鑫沂創富生技有限公司所發明的抗氧化負氫離子飲水製造機，其特點包括有免用電源（節省能源）、不排廢水（RO逆滲透水機：排廢水75%；電解水機：排廢水50%）、可直接生飲（無毒無菌）、pH值9鹼性水、氧化還原電位達-750mV、氫含量達1400ppb （抗氧化效果）、小分子水（容易吸收）、獲得多國專利和配備醫療級不鏽鋼製成的鵝頸水龍頭（終身保固）。

已經商品化的抗氧化負氫離子飲水製造機的發明人之一蔡彥欣表示，這項發明獲得多次發明展的金牌，目前在美國和新加坡銷售中。這次在泰國展覽中，立即有廠商要購買，但僅帶來一台示範機無法成交，顯見市場潛力，未來也看好東協市場。

其他獲得金牌獎的有台北城市科技大學和鑫沂光電公司的光電量子晶片、正修科技大學的三折線鋸結構和聖約翰大學和二信中學的運動型多功能操控系統。1060206

(中央社)