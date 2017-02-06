中市府追討救國團佔地 一審勝訴

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台中市政府追討救國團長期佔用台中市公有土地，台中地方法院今天下午宣判，判決救國團敗訴，全案仍可上訴。

市府指出，台中市救國團佔用台中市公有土地近45年，市府104年底由管理機關台中市孔廟忠烈祠聯合管理所，向社團法人中國青年救國團提出排除侵害的訴訟，要求返還北區水源段131地號市有土地，台中地方法院下午宣判，判決救國團敗訴。

台中市政府主張擁有北區水源段131地號完整土地，市府指出，民國58年4月2日台中市救國團與市府簽訂台灣省公有土地借用契約，約定借用期間自58年5月1日至60年4月30日共2年，借用契約期滿後，救國團並未返還土地，且長期佔用市有土地至今共3292平方公尺約1083坪，市府於104年度提起訴訟，並追討相當於5年租金的不當得利。

法院認定救國團與台中市政府在土地借用契約屆滿後，無權佔用市有土地，應返還土地及不當得利，並於今天判決救國團敗訴，本案仍可上訴。1060206

(中央社)