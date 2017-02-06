韓女團SPICA今天宣布解散
南韓經紀公司CJ娛樂今天表示，雖然與女團SPICA的合約還未到期，但為了成員們各自更好的發展最終決定解散。
南韓「亞洲經濟」指出，CJ娛樂今天表示，曾一起在宿舍生活的成員們，現在已分開生活。成員們根據各自的計畫，也分別與其他經紀公司接觸。
據悉，SPICA是南韓B2M Entertainment於2012年推出的女子演唱組合，由金甫娥、朴是炫、朴娜萊、楊知元、金保亨5名成員組成。尚未出道便被南韓各大媒體寄予厚望，稱其為「第2個FIN.K.L」和「第2個Kara」。
2012年1月10日，SPICA公開出道先行曲「狠毒地」，同年2月9日，於Mnet音樂節目「M!Countdown」進行正式出道舞台公演。1060206
(中央社)
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