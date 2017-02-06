和談破局 菲軍方逮捕菲共高幹

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在菲律賓政府與菲共和談破局之後，杜特蒂總統立即向菲共下馬威，逮捕了2名菲共高幹。

菲律賓陸軍第10步師發言人巴查（Rhyan Batchar）說，菲共武裝單位「新人民軍」的司令官馬努亞克（Roderick Manuyac），上午9時在納卯市的臨檢站，被軍警人員逮捕。

馬努亞克被地方法院發出多張拘捕令追捕。

他的同伴、菲共政治單位「全國民主陣線」（NDF）顧問阿比特里奧（Ariel Arbitrario），也一同被捕。

菲共要求杜特蒂釋放400多名政治犯遭拒，而於1日宣布終止與政府軍停火，杜特蒂憤而停止與菲共和談，並揚言將把先前釋放的菲共高幹重新抓回牢裏。

杜特蒂於去8月釋放了17名菲共高幹，做為菲共和談小組的成員，與政府進行談判。

軍方說，他們接到情報，得知馬努亞克的行蹤，並強調這是軍警聯合執法行動，與杜特蒂逮捕高幹的發言無關。

根據軍方說法，菲共在宣布停火前後對政府軍發動多場襲擊，殺害多名士兵。1060206

(中央社)