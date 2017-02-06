樂億皇家飯店慷慨助農，認購地瓜、牛蕃茄

樂億皇家渡假酒店董事長龔永宏（左三）響應議員們的助農行動，認購蕃茄及地瓜。（廖素慧攝）

地瓜、牛蕃茄盛產，價格跌落，老農發愁，嘉義市多位議員促成樂億皇家飯店認購大批地瓜及牛蕃茄助農，董事長龔永宏今天大採購，呼籲更多業者響應採用在地食材料理，更健康環保又助農。

嘉義市樂億皇家渡假酒店響應連續6年助80多歲水林李姓老農銷售地瓜的議員蔡永泉之號召，以及蔡榮豐、莊豐安、李忠曆、陳姿妏發起的助農行動，董事長龔永宏今以3萬8888元認購水林黃金地瓜2000斤、朴子牛蕃茄160斤，議員們稱讚企業助農業，展現台灣的人情味。

龔永宏表示，雲嘉是農業縣市，在地餐飲業採用在地食材，縮短食材里程，是健康環保的餐飲作法，又能幫助農人因農作物盛產而價格慘跌的窘困，該飯店盼能成為雲嘉地區小農認購的領頭羊，歡迎更多業者一起助農人，挺台灣農業。

(中時)