布農族警察所長投入文創 大型木雕吸睛震撼
「族人充滿智慧，但拙於表現！」全台第一大原住民部落，南投縣信義鄉羅娜派出所長方光雄，有感於族群文化雖具深度但太過內斂，似不如其他族群光彩璀璨，懷著強烈使命感投入文創，20多年來已累積中大型木雕約200件，創作內容涵蓋部落傳說與歲時祭儀，琳瑯滿目讓人驚豔！
1966年出生的方光雄為布農族郡社群人，兒時常聽長輩描述I-Vaho、I-Musu、Mashidalan(以上為郡大深山地名)等Asundaingung（祖源地）的生活環境與傳奇故事，對先人智慧充滿著佩服與驕傲。
但年紀稍長接觸到南部排灣、魯凱族，感受其亮麗表現，驚覺家鄉族人在惡劣天然環境下，除了工作餬口，明顯忽視精神層面，藝術表現甚至略顯晦暗。高中讀美工科的他，憑著不錯的素描基礎及對於提升族群美學觀的使命感，對木雕產生興趣、扎下日後創作基礎。
為讓生活更有保障，方光雄投考警校。1990年調回南投服務，開始利用公餘，以部落及族群文化為創作題材。
其木雕作品，不乏2到5公尺之巨作，內容從Pislahi（狩獵前之敬天祈福）、Malasdabung（狩獵回來之誇戰功，或稱報戰功）、Pasibutbut（八部合音之小米豐收）等傳統祭儀，到紅嘴黑鵯、百步蛇、黑熊、蟒蛇、射日與布農族古老傳說故事故事，以及農耕、狩獵活動等，豐富精彩。
方光雄為南投縣美術學會300多名成員中，惟一的布農族藝術創作者；他曾經參加過多項全國性美展或競賽，也曾得到前三名的好成績，但思索競賽與創作輕重問題，後來決定走自己的路。
他的工作室儼如布農文化縮影，本著文化使命投入創作，不受市儈左右，刀法粗獷中帶細膩，質感一流。
(中時)
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