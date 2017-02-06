徵男友條件太苛 天燈也懶得飛

（圖／取自爆料公社、羅雯鍬）

網友在爆料公社貼一張照片，照片中寫著男朋友的條件，要高富帥、成熟、溫柔、體貼，還要浪漫、穩重、專一，聲音還要有磁性，更要幽默會煮飯，還有出得廳堂、入得廚房。

只見天燈委靡地躺在地上，似乎沒有飛上天，大概是正男友的條件太多了，老天爺不答應，只好掉到地上了！

網友表示，「做人呀～不能強人所難！」「點火沒爆炸 算他運氣好了」！

(中時電子報)