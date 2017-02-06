女會計11年蠶食千萬元公款 養已婚男友

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女會計未婚生子，蠶食加油站公款千萬元。許姓女會計在嘉義一家加油站工作11年，趁機做假帳侵占公款千餘萬，蔡姓老闆給機會盼她改過自新，但她執迷不悟，法官依業務侵占罪判許女與其侯姓男友各2年4月、8月徒刑。

判決書指出，許女自92年11月至103年10月任職加油站做會計事務，卻將加油站大咖客戶以支票或現金支付的加油費登錄為刷卡付款、修改電腦紀錄以降低現金收入、虛報員工薪資等手法，多年來侵吞共1187萬餘元。

許女未婚，卻與已婚侯姓男友生育1子，利用男友提供的銀行戶頭，化整為零匯入此帳戶，供她及男友花用，但侯男否認知情，辯稱單純提供帳戶給許女使用。

蔡姓老闆對許女信任不疑，後來於101年間經查發現許女虧空公款，因許女的父親出面求情，許女也表示懺悔之意，雙方簽立賠償協議書，許父償還145萬，許女以薪資扣抵償還30萬，共還175萬，許女續做工作，卻仍不悔改，上下其手做假帳侵吞公款。

法官依業務侵占罪判許女133罪，均處7月徒刑，應執行2年4月徒刑，追徵1012萬8078元不法所得，侯男為幫助犯處8月徒刑。

(中時)