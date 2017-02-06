考試院副院長人事同意權 藍黨團不杯葛

國民黨團總召廖國棟今天針對考試院副院長人事同意權表示，國民黨團不會杯葛，但會以監督的角色看人事案，是否開放投票，還要召開黨團大會討論後決定。

立法院新會期將在下週開議，年金改革將成為朝野關注的焦點。媒體報導，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，年金改革第一步，必須先通過考試院副院長人事同意權，讓考試院能順利開院會。

對此，國民黨立法院黨團總召廖國棟今天下午受訪指出，先前黨團也有討論，不會就這部分做出支持或不支持的決定，所以國民黨團不會杯葛，但藍委如何從監督的角色來看人事案，應有個人的看法。

廖國棟說，民進黨已在上會期提出人事同意權案，但當時他認為沒有急迫性而反對，不過各黨團的默契是待新會期開議後盡快排案處理。新會期的人事同意權的協商中，他會以之前各黨團默契及約定為基礎來討論。

至於人事同意權的投票是否開放藍委投票，廖國棟表示，他個人的想法是比照上次的人事同意權案，朝比較開放的方式，但還是要讓黨團成員有充分表達意見的機會，所以將會召開黨團大會討論後決定。1060206

(中央社)