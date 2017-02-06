陸男殺妻藏屍 3個月以微信瞞天過海

我要評比

中國大陸29歲朱姓男子2016年10月因瑣事與太太發生爭吵，竟殺死太太。行兇後3個月，朱男透過手機簡訊、微信訊息，與妻子親屬聯繫。直到2月1日，朱男才在自己父母帶領下向警方投案。

綜合中國大陸看看新聞、楚天都市報等媒體報導，朱男與楊女2015年12月31日兩人登記結婚，兩人給女方親屬的感覺是很恩愛、很幸福。他們在2016年5月搬進上海的一處老式社區裡。

2016年10月18日，兩人發生爭吵，朱男殺死楊女，並對妻子的遺體進行冷藏，長達3個月之久。

案發後3個月裡，朱男一直以死者的手機簡訊與微信帳號，與女方家屬聯繫。如果女方家屬詢問為什麼不打電話，陸男就會在微信裡謊稱說手機壞了。

這段期間，女方親屬有時還在路上遇到朱男，朱男微笑打招呼說自己剛下班，態度非常坦然。

女方母親2016年耶誕節織了一件毛衣，打算送給女婿，卻一直沒聯絡上女兒。之後，朱男以太太的手機回覆簡訊說，他們在無錫。

女方父母當時催促小倆口當晚回上海聚餐，朱男冒充楊女口吻回簡訊說，「小朱口腔潰瘍發病了」。

今年春節，1月26日，朱男再度冒充被害人口吻向女方母親發微信說：「和小夥伴去香港旅遊、初二回來拜年、有事微信。」

1月29日（大年初二），楊女母親還是等不到女兒。

2月1日是楊女父親的60歲大壽，當天，朱男在父母的帶領下去警察局投案。

目前，朱男正被警方調查當中。1060206

(中央社)