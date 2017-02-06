桃猿新洋投道恩斯 去年效力統一獅

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中華職棒Lamigo桃猿隊宣布洋投道恩斯（Darin Downs）加盟，他去年效力統一7-ELEVEn獅，原譯名戴倫。

加上1日抵台報到的賽格威（Zack Segovia），桃猿隊目前公布的兩名洋投都是回鍋洋將，而且同樣打過統一獅。賽格威先前叫銳克。

道恩斯是32歲的左投手，身高191公分、體重90公斤，在大聯盟92場出賽，投球局數90.2局，4勝4敗，15次中繼成功，防禦率4.76。

道恩斯預計2月中報到，他去年在中華職棒出賽10場都是先發，0勝5敗、防禦率6.75。

道恩斯表示，Lamigo桃猿隊是一支攻擊力強的隊伍，來台前在冬季聯盟保持身手，重返中華職棒有信心，也對猿隊火力支援感到安心。

道恩斯對於Lamigo陣中的強打者如林泓育、陳俊秀、王柏融等都留下深刻的印象。1060206

(中央社)