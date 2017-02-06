金門春運順利落幕，來回載客逾10萬人

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金門今年春運順利落幕，來回載客逾10萬人。（李金生攝）

急著返回台灣工作崗位的旅客擠滿候補櫃台。（金門民航站提供）

立委楊鎮浯（右三）、金門民航站主任洪念慈（右二）與縣府觀光處副處長呂清福（右一）等人協調疏運作業。（金門民航站提供）

台金線春運順利落幕，今年來回載客逾10萬人，收假疏運尖峰期間，離場航班幾乎班班客滿，載客率近100％。

金門民航站統計，今年春運1/25-2/5期間，台金線航機共往返1172架次，來回載客10萬2007人（到站5萬1244人、離站5萬0763人）。在1月31日至2月5日的收假期間，離站班次幾乎班班客滿，載客率近100％。

尤其是2月5日，金門機場候補登記逾250人次，疏運情況特別緊張，其中又以急著趕回台灣上班、上課的旅客居多。

還好，在縣府、立委楊鎮浯及航空站主任洪念慈3方居間努力下，順利協調立榮航空放大機型增加114個機位，讓鄉親人人均有「機」可乘，也讓今年春運任務圓滿結束。

(中時)