國是會議法官代表 最高法院鄭玉山當選

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司法改革國是會議進行籌備階段，司法院透過投票選出法官代表，今天公布由最高法院院長鄭玉山等5人當選。

此外，中華民國律師公會全國聯合會指出，律師代表部分，參選的律師包括有李宜光、林瑞成、許美麗、魏早炳、吳光陸、嚴庚辰、林國泰、施秉慧、黃旭田、張菊芳、尤伯祥、紀亙彥、林志忠等13名律師，今天已把8700多張選票寄出，近日將會有投票結果。

司法院今天晚間發布新聞稿指出，三審法院法官代表為最高法院院長並任法官鄭玉山、二審法院法官代表為台灣高等法院法官陳憲裕、一審法院法官代表為台中地方法院法官賴恭利、桃園地方法院法官毛松廷及高雄少年及家事法院法官李明鴻。1060206

(中央社)