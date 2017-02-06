郝龍斌籲提前給黨員名冊 勿捉迷藏

我要評比

表態參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天主張提早展開連署作業，提供各參選人黨員名冊，因為現在參選人不知道黨員在哪裡？政見、議題要跟誰溝通？像在「捉迷藏」。

國民黨主席改選競爭激烈，為完備選務，下午召開「主席選舉擬參選同志座談會」第一次會議，討論寬鬆認定3%連署門檻、辯論會形式、海外黨員等議題，會議進行約3小時。

郝龍斌辦公室會後發布新聞稿表示，之前郝龍斌率先建議，應該放寬連署門檻的規定，感謝得到所有參選人的一致認同，這證明「開大門、走大路」的黨主席選舉才是國民黨需要的方式。

新聞稿指出，郝龍斌主張應提早展開連署作業，提供各參選人名冊，因為現在參選人不知道黨員在哪裡，不知道政見、議題要跟誰溝通，像在「捉迷藏」，並不是好的現象。

郝龍斌表示，這場選舉一定要公平、公正、公開，不搞鬥爭、派系；以政策路線辯論，讓民眾看到不一樣的國民黨。

對於下午舉辦的座談會，新聞稿指出，郝龍斌陣營由前國民黨台北市黨部主委潘家森及前黃復興書記長胡筑生代表出席，希望黨中央開始提供正式表格，該建議獲善意回應，預計2月13日提供正式連署表格。

新聞稿說，關於連署門檻，郝龍斌方面認為黨章已規定黨主席候選人應具基本條件，如曾擔任中央委員、中評委等，連署徒具形式，建議廢除。遺憾黨中央仍認為修改選舉辦法需經全代會通過，僅能因循舊制，只同意於下屆全代會時提出修正案。

新聞稿指出，黨主席投票辦法原規定黨證或身分證，但新的黨證沒號碼、沒照片，為補救，今年應該比照一般選舉，改成「黨證加身分證」，沒身分證不能投票。建議獲黨中央善意回應，決議需持投票通知單、黨證與任一可辨識身份的證件才可參加投票。

新聞稿表示，現在是捉迷藏式的選舉，參選人不知道各地黨部及社團活動，也沒有黨員名冊，參選人不知道去那裏接觸黨員。建議參選人提前繳交保證金，提前領名冊，但遺憾黨中央僅回應，礙於修改黨主席提名辦法需經全代會通過，並未同意。1060206

(中央社)