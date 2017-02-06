頂住北一女反撲 南山驚險搶首勝

南山吳明臻此役攻下16分、6籃板、4助攻。(林宋以情攝)

將八強賽首戰敗給永仁的不甘心當作動力，不願再抱著遺憾的南山女籃，6日頂住北一女的逆轉反撲，前鋒吳明臻倒數15.38秒精彩籃下左手放進兩分，終場72比68搶下八強首勝。

104年度重啟爐灶的南山女籃，該屆就直闖八強收下第7，歷經去年洗禮，技術、經驗越臻成熟的情況下，今年目標勢必更上層樓，八強首戰不敵永仁自然成為球員的痛。

「昨天我只問她們一個問題，從賽後到開會的4個小時，心裡在想什麼？她們回，『只有不甘心，因為投不進。』」楊淑淨反問子弟兵，「那為什麼每次都是比完賽才後悔、覺得可惜？今天大家總算有調適過來。」

南山林釵娟有17分、9籃板。(林宋以情攝)

此役南山遭遇勁敵北一女，倒數兩分鐘北一女啟動犯規戰術，倒數1分半北一陳美穎弧頂三分球命中助球隊扳平比數，嚇出南山一身冷汗，不過南山吳明臻跳出扮演關鍵，替球隊穩穩收下勝利。吳明臻16分、6籃板、4助攻，此役從內線改打前鋒、繳出表現的林釵娟也有17分、9籃板。

原本打4、5號的林釵娟，此役教練楊淑淨將她擺到前鋒打出「亂刀流」，意外收到不錯成效，「就想說既然她內線進攻難發揮，就將她擺到上面。她身材條件真的很好，切入都OK對手也很難防，如果能改善失誤就更好了。」

(中時電子報)