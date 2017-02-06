前貿發局助理總經濟師余永賢宣布參選港特首
香港行政長官選舉愈來愈熱鬧。前貿發局助理總經濟師、香港科技協進會前副會長余永賢6日下午宣布加入「戰團」，參與本屆特首選舉。
余永賢之前，已有香港財政司長曾俊華、政務司長林鄭月娥、前立法會議員、香港政治團體新民黨主席葉劉淑儀、香港前法官胡國興等人宣布參選。
余永賢下午在中環四季酒店召開記者會並公布參選政綱，主張「科教興港」，提倡帶領香港走向知識型社會、並希望就全民退保及標準工時立法、重啟政改、取消TSA及推行國民教育等推出政策。
大公網報導，已屆70歲的余永賢上屆亦曾宣布參選，惟最終未能取得足夠提名票門檻。他在記者會上表示，本屆有信心取得足夠提名票，但不方便透露得到哪些選委支持。余永賢又指，今次是強烈使命促使他參選，認為現時幾位熱門特首參選人都是政務官出身，只會令香港延續現時局面，而他自己沒有包袱，不但瞭解香港問題，又有豐富國際經驗，可以為香港帶來新願景、新希望。
(旺報)
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