悲慘農民 賣三箱瓠瓜只賺70元
悲慘世界！農民賣三箱瓠瓜，總計57公斤進帳70元臺幣，其中外箱還要自己買，一個紙箱22元，實領4元！
爆料公社貼出一張農會寄的明細表，上面載明三件「扁蒲」（亦即葫蘆，或稱瓠瓜）共57公斤，三件總價款171元，但要扣除車資等費用101元，農民實際收到70元新台幣。
網友表示，這價格也太悲慘了吧？
下面留言則是意見分歧，有些網友認為是中間賺走。但也有人說拍賣市場本質就是如此，拍賣人員半夜就要進菜、分級、數量，又不能擋菜，又要當天賣完，加上運費，不可責怪拍賣市場；且萬一賠錢，又算是什麼？
但網友共同的心聲，就是做農的很辛苦！
(中時電子報)
關鍵字：瓠瓜
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