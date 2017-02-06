悠遊卡增設市府轉運站客服中心

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悠遊卡市府轉運站客服中心。（圖／悠遊卡公司提供）

電子票證積極強化服務，悠遊卡公司前進市府轉運站，設置悠遊卡客服中心，自6日起開張。

悠遊卡公司表示，目前悠遊卡服務據點有基隆旅遊服務中心、台北車站、市府轉運站、台中、高鐵左營站、高雄國際機場等處，搭車或逛街之餘，即可就近至悠遊卡各服務據點洽辦各項服務。

悠遊卡市府轉運站客服中心位於台北捷運市政府站2號出口方向，服務項目包括售卡(含特製版悠遊卡)、加值、退卡及各項諮詢服務，服務的時間是每周一至周六上午11點至下午7點。

市府轉運站位於信義計畫區，結合國道客運、捷運、市區公車及私人運具等轉運的功能，主要行駛往宜蘭、瑞芳、基隆、桃園機場、新竹、苗栗等路線，另外也搭配部份往台中、台南等路線。

(工商)