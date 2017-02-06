李敖良性腦瘤竟「病例罕見」 今起北醫院長親組團隊治療
已高齡81歲的知名作家李敖，這兩年健康亮紅燈，今天更驚爆罹患腦瘤，只剩3年可活，不過他的經紀人鄭乃嘉澄清，其實大師的腫瘤屬於良性，已經看過榮總、北醫、台大三家醫院，意見各不相同，病情與後續治療都還在評估中，而最新消息，其中兩間醫院認為李敖的腦瘤「病例罕見」，保險起見，他已決定從今天開始療程。
先前李敖告訴《聯合新聞網》，透露自己去年因左腳行動不便而就醫，竟發現罹患腦瘤，所幸最終證實是良性，然其經紀人告訴《蘋果日報》，表示北醫跟榮總皆表示沒看過這樣的病例，認為「病例很罕見」，而陳文茜也補充說即便腦瘤為良性，只要變大，「最終還是會壓迫生命中樞，和身體良性朣瘤不同」，所以李敖目前治療方法為比照惡性腫瘤處理，但她表示真正的病情，還是得由醫療團隊說明。
經紀人鄭乃嘉則證實，未免夜長夢多，因此李敖已決定從今天起開始治療腦部的良性腫瘤，療程為28天，透露北醫已由院長親自組成醫療團隊，為李敖病況做處理，方法為每天使用標靶藥物與放射療法診治，「院長並表示，做完這個療程，應該3年內都不會有問題」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。