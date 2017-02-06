李敖良性腦瘤竟「病例罕見」 今起北醫院長親組團隊治療

北醫與榮總表示李敖良性腦瘤病例很罕見，因此決定從今起執行28天療程，由北醫院長組成的團隊來處理療程。(中時資料照片)

已高齡81歲的知名作家李敖，這兩年健康亮紅燈，今天更驚爆罹患腦瘤，只剩3年可活，不過他的經紀人鄭乃嘉澄清，其實大師的腫瘤屬於良性，已經看過榮總、北醫、台大三家醫院，意見各不相同，病情與後續治療都還在評估中，而最新消息，其中兩間醫院認為李敖的腦瘤「病例罕見」，保險起見，他已決定從今天開始療程。

先前李敖告訴《聯合新聞網》，透露自己去年因左腳行動不便而就醫，竟發現罹患腦瘤，所幸最終證實是良性，然其經紀人告訴《蘋果日報》，表示北醫跟榮總皆表示沒看過這樣的病例，認為「病例很罕見」，而陳文茜也補充說即便腦瘤為良性，只要變大，「最終還是會壓迫生命中樞，和身體良性朣瘤不同」，所以李敖目前治療方法為比照惡性腫瘤處理，但她表示真正的病情，還是得由醫療團隊說明。

經紀人鄭乃嘉則證實，未免夜長夢多，因此李敖已決定從今天起開始治療腦部的良性腫瘤，療程為28天，透露北醫已由院長親自組成醫療團隊，為李敖病況做處理，方法為每天使用標靶藥物與放射療法診治，「院長並表示，做完這個療程，應該3年內都不會有問題」。

(中時電子報)