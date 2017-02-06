法候選人用全像投影 里昂巴黎同時造勢
法國極左派總統候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）今天利用全像投影技術，同時現身巴黎和里昂的集會活動，成為法國總統大選中第1個透過高科技造勢的例子。
法新社和英國廣播公司（BBC）報導，在中部城市里昂造勢的梅蘭雄只要動動手指，就能透過全像投影技術，同時出現在450公里之外的巴黎音樂廳，在6000名支持者面前亮相。
儘管聲音有些朦朧，投影倒沒出現技術問題。
身穿牛仔褲和灰色外套的梅蘭雄發表長達1個多小時的招牌激情演說，投影出現的他在台上前後走動時，許多支持者紛紛鼓掌叫好，還站起身來拿著手機拍照。
極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和快速崛起的中間派新星馬克宏（Emmanuel Macron），都在梅蘭雄親自亮相的里昂舉行造勢活動，同樣吸引數以千計群眾到場支持。
梅蘭雄在2012年大選得票排名第4，落後死對頭瑪琳．雷朋。
在共產黨支持下，65歲的梅蘭雄主張以議會制取代總統制，以及重新協商歐盟條約。（譯者：中央社劉文瑜）1060206
(中央社)
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