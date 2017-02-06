美國人道協會：為了與你相遇動物沒受傷

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電影「為了與你相遇」被控訴虐待動物，負責監督電影拍攝期間動物安全問題的「美國人道協會」，日前公開由第三方獨立組織的調查報告，聲明電影拍攝時，沒有任何動物受傷。

日前電影「為了與你相遇（A Dog's Purpose）」一段片場畫面曝光，影片中德國狼犬看起來驚恐萬分，不敵訓練師蠻力，被迫進入湍急水流。動保團體提出虐待動物控訴，並呼籲抵制這部電影。

今年1月中，「為了與你相遇」製片安培林娛樂公司與發行商環球影片公司發布聯合聲明表示，嚴格遵循提供動物們合乎人道的安全工作環境。

負責監督電影拍攝期間動物安全問題的「美國人道協會」，近日也公開由第三方獨立組織的調查報告，聲明電影拍攝時，沒有任何動物受傷。報告也顯示，拍攝過程有制定一套標準安全措施，包括安全會議、適當的培訓以及突發狀況處理。

對於先前曝光的影片，則是由不同時間點、不同的拍攝場景遭有心人士剪輯，並保留影片長達15個月的時間，選在電影首映前幾天發布，惡意誤導民眾、引發爭議。

環球影片指出，影片中的德國牧羊犬海克力士沒有被強迫入水，一旦海克力士被測出有壓力跡象，劇組就立即停止拍攝，將海克力士帶到溫暖的帳棚內休息。

環球影片表示，「為了與你相遇」電影拍攝期間，動物皆是獲得極佳的照顧與關懷，海克力士上週也進行了檢查，檢查報告顯示牠非常健康。1060206

(中央社)