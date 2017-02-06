英文寫國文作文 大考中心：不會幫翻譯

學測國文作文有考生用英文作答，大考中心今天表示，既然考國文，就不該整篇都用其他語言書寫，大考中心不會幫忙翻譯，將提交考試委員會討論是否違規。

106學年學科能力測驗非選擇題閱卷近日展開，國文科引導寫作部分，有一名考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大。學測國文科閱卷召集人表示，要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能選項。

大學入學考試中心今天發佈新聞稿說明，國文考科就是在測驗學生的國語文讀寫能力，非選擇題應該用「國語文字」書寫，不應通篇使用其他語言或符號作答，而先前「某生全篇用英文寫，將由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻譯成中文也是可能選項」的媒體報導應是誤傳。

大考中心處長黃璀娟表示，既然是考國文，就不該整篇都用其他語言文字書寫，大考中心不會幫忙翻譯，該份試卷會依照既有原則進行評分，並提交考試委員會審議。根據評分規定，試卷若出現與作答無關的文字和符號，將視為違規，若確認違規，可扣減該科1級分，得視情節加重扣分，最重可扣減該科全部成績。1060206

(中央社)