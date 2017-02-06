中信兄弟新洋投凱爾 開季4搶3

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職棒中信兄弟隊宣布，第4名洋投凱爾（Kyle Simon）將於14日抵台灣，總共4名洋投參加春訓，競爭開季一軍3個洋將名額。

凱爾是27歲的右投手，職業生涯6年，小聯盟最高層級到3A，沒有大聯盟經驗；去年在美國大西洋獨立聯盟，20場先發投120局，防禦率2.77是全聯盟第一。

凱爾及伍鐸（Bryan Woodall）、肯恩（Bruce Kern）、艾迪頓（Nick Additon）都將在2月中抵台，體檢通過就會投入春訓，4人爭取開季的一軍3個外籍球員名額。

曾有媒體指出凱爾在2015年涉及禁藥問題，遭到美國職棒禁賽，中信兄弟領隊楊培宏回應，凱爾已經服完球監，在中華職棒可以正常出賽。1060206

(中央社)