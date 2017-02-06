陸央視前主持人芮成鋼傳被判刑6年

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大陸中國中央電視台前主持人芮成鋼在被檢方帶走調查2年半後，傳出已被判刑6年，刑期至2020年。芮成鋼曾被指與多名大陸高官夫人有染，並向西方機構提供中共高層親屬的私人資料。

大陸網路今天流傳一張「吉林省蛟河市人民法院執行通知書」的照片，內容是芮成鋼以受賄行賄罪名被判有期徒刑6年，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期2020年12月11日。

大陸財經網站虎嗅網報導，在大陸裁判文書網查不到這份判決書，通知書的真假難斷，但也可能是因為事涉國家機密所以無法查詢。

虎嗅網報導，芮成鋼刑期從起刑到刑滿只有5年，可是若依大陸國刑期折抵的原則，羈押1日折抵服刑1日，從2014年7月11日芮成鋼被檢方帶走算起，基本上可以算作是6年的刑期。

綜合媒體報導，蛟河市人民法院刑事審判庭對此表示正在核實中。吉林省看守所工作人員則說，芮成鋼大約一週前就已被轉離，但未透露去向。

芮成鋼今年39歲，外形好、英語流利，是大陸央視英語頻道節目的主持人，並主持過多場財經論壇。

財新網報導，2014年7月，時任央視副總監李勇及主持人芮成鋼等3人被檢方帶走。此後，許多不利芮成鋼的傳言紛紛流出，甚至指他與20多名官夫人有染，其中包括已被判刑的前中共中央統戰部長令計劃的太太谷麗萍。

大陸的中國社科院研究外國、反恐、軍事問題專家王國鄉曾發微博稱，芮成鋼被捕原因是充當外國間諜，向多個西方媒體洩露中共高層親屬的私人資料。新華網在當年9月刊文「芮成鋼遭爆料是特務 網友：若是真的必須嚴懲」。

中共黨媒人民日報曾在2015年發表文章「每個人心中都有一個芮成鋼」，批評芮成鋼心大、心急、走邪路，急於成名發財升官。

不過，大陸官方始終未正式發布芮成鋼案的調查結果。1060206

(中央社)