民航局：納管無人機專法草案已送交通部審核

松山機場禁飛區，紅線以內是完全禁止施放範圍，黃線與紅色間，則是相對於松山機場標高60公尺以上禁止施放範圍。整體範圍是從跑道開始計算，東西向15公里內，南北向6公里，紅線是東西向5公里，南北向2.6公里。（民航局提供）

今下午發生無人機誤闖松山機場，造成機場關閉55分鐘，影響6航班起降，目前國內無人機尚無專法可管，民航局已將在《民航法》中增設「遙控無人機專章」的草案送交交通部審查中。

民航局標準組組長林俊良說明，該草案規定250克以上無人機就要註冊，註冊過程需觀看教學影片，說明法規、安全準則等，助民眾自律。一定重量以上無人機會有不同教學影片。

林俊良說，未來只要不高度超過400英呎（121.92公尺）、可目視範圍，且不飛越人群上空，可開放民眾休閒娛樂使用，但可飛行範圍、時間，由地方政府制定、公告，並負責在禁飛區取締違規者。

如果做為商業用途，如拍攝婚紗、廣告、集會遊行等，必須飛越人群上空等高風險操作，林俊良表示，草案規定，除了拍攝活動要經申請，不僅無人機要註冊，操作人也要考證照。另外，不接受個人申請拍攝活動，必須由公司、法人申請。

林俊良說明，草案規定，要在地方政府劃設的禁飛區飛行無人機，須經地方政府及民航局同時許可。草案設有罰則，介於3萬到30萬之間不等。不過他提醒，未來正式法案內容可能有更動。

林俊良說，草案通過後，會以手機應用程式App，整合民航局及地方政府公告的禁飛區圖資，讓民眾清楚自己是否在合法的地方飛行無人機。

林俊良表示，無人機取締主要遭遇遙控飛機人與無人機有距離，無法立即取締，但現行已有工具，可以即時找到發射源，並緊急使無人機迫降。未來草案通過後，經註冊的無人機掉落、遺失，也可經由標記識別所有者。他說，草案若通過，會促進無人機發展，取締工具也會跟著進步，這是世界趨勢。

針對此次松山機場附近發生無人機入侵，民航局強調，機場附近皆有設置禁飛區，如圖示，紅線以內是完全禁止施放範圍，黃線與紅色間，則是相對於松山機場標高60公尺以上禁止施放範圍，整體範圍是從跑道開始計算，東西向15公里內，南北向6公里，紅線是東西向5公里，南北向2.6公里。

(中時)