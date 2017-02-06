陳小春呼籲保衛廣東話
香港演員陳小春2月6日凌晨發布了一篇長微博為粵語叫屈，呼籲「保衛廣東話」。他說，前陣子和一個湖北妹子在飯局聊天，卻被對方嫌棄「粵語沒什麼好學的」、「粵語沒文化」。這令陳小春十分不滿，他發表長文，羅列了保衛廣東話的種種理由。
陳小春說，有1300年歷史的唐詩宋詞就是用粵語寫的，所以用粵語才讀的通順。而普通話，是500年前北方蒙滿胡語雜交變種出來的，比粵語單薄粗疏多了。
陳小春列舉了蘇軾、李白、杜甫等人的詩句，例證粵語是傳承中華古代文明的載體，說粵語沒文化實在是丟人。
陳小春這條繁體字寫作的長微博，引發了網友們的熱議。其實，關於粵語到底是不是古漢語，一直以來爭議就很大。2012年，香港演員吳鎮宇參加綜藝《天天向上》時也這麼說，還現場用粵語念了一首李白的《將進酒》。
據南方網報導，粵語並非早期廣東香港本地的語言，其實是古代的陝西、山西、河北地區的漢語，該地區的古代漢族人大量移民到廣東，把這種語言帶到了廣東地區。古代的廣東並無漢族人，大量的北方漢族人移民到廣東，成為廣東地區的統治者。
偏於一隅的廣東一直極少戰亂，基本沒受到北方遊牧少數民族的影響，所以一直保留著漢唐時期的語言、文化。
(旺報)
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