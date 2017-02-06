廣西考察竟吃穿山甲 國家林業局關注
一則「廣西考察吃穿山甲」網帖引發社會廣泛關注。目前，該男子已將微博刪除。廣西壯族自治區委宣傳部6日回應此事，正在核實，會向社會發布進展。此事已經引起國家林業局關注。
《法制晚報》報導，一名網友曬圖稱，李局長、黃書記請他們在辦公室煮穿山甲吃，第一次吃，口感味道很好，已經深深愛上這野味了。
這名男子不但曬出了在廣西受到官員招待、媒體報導，還有在長春受到省委書記、省長等的接待。該男子被網友戲稱為「穿山甲公子」。可能在貼文後受到廣大網有關注，他在6日下午已將微博刪除。
(旺報)
關鍵字：穿山甲
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