廣西考察竟吃穿山甲 國家林業局關注

一則「廣西考察吃穿山甲」網帖引發社會廣泛關注。目前，該男子已將微博刪除。廣西壯族自治區委宣傳部6日回應此事，正在核實，會向社會發布進展。此事已經引起國家林業局關注。

《法制晚報》報導，一名網友曬圖稱，李局長、黃書記請他們在辦公室煮穿山甲吃，第一次吃，口感味道很好，已經深深愛上這野味了。

這名男子不但曬出了在廣西受到官員招待、媒體報導，還有在長春受到省委書記、省長等的接待。該男子被網友戲稱為「穿山甲公子」。可能在貼文後受到廣大網有關注，他在6日下午已將微博刪除。

(旺報)