蔡總統：年金改革草案未來半年重中之重

總統蔡英文表示，提出「前瞻基礎建設計畫」與「年金改革草案」，是未來半年的重中之重，為配合年金改革，請立法院黨團將考試院副院長人事同意案列為開議後第一優先處理項目。

蔡總統今天主持執政決策協調會議，總統府專門委員林鶴明會後轉述，與會人員對於下個階段的施政重點進行意見交換，並討論未來半年的重要政策議程。

林鶴明轉述，蔡總統在會中表示，內閣人事調整已經大致完成，她期勉即將上任的部會首長，一方面要做好政策交接的工作，讓政務推動不停滯、並且更加精進，另一方面未來重大政策的推動，也要跟黨團保持密切聯繫，充分溝通協調。

蔡總統說，「前瞻基礎建設計畫」與「年金改革草案」的提出，將是未來半年的重中之重，特別是「前瞻基礎建設計畫」，攸關國內的公共投資與經濟發展的動能，行政團隊務必要積極提出細部計畫與預算，在3月底前如期提出；在「年金改革」的部分，也請副總統陳建仁協調相關部門，儘速提出年改相關法案的草擬。

蔡總統也強調，國會新會期即將開議，為配合年金改革的步伐，請立院黨團將考試院副院長人事同意案列為開議後第一優先的處理項目，並在年改法案送立法院審議後加速審理；此外，包括「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」等重大優先法案，也請行政院及黨團攜手合作，早日完成立法程序。

蔡總統特別提醒團隊成員，儘管行政院各部會都有許多期待推動的施政，立院黨團的成員也各有許多法案主張，但社會期待執政團隊的政務推動，能夠有穩健且一致的步調。

蔡總統認為，政策議程的設定非常重要，行政與立法部門一定要充分協調，對施政的節奏有高度共識，共同盤點目前的施政需求，擬定重大政策的清單與推動順序，尤其要針對重大或爭議政策不厭其煩地溝通、討論，才能讓團隊的運作更為順暢有序。1060206

(中央社)