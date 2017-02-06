福斯主播稱蒲亭殺手 克宮要求道歉
克里姆林宮今天要求美國福斯新聞頻道（Fox News）道歉，因為該台主持人在訪談美國總統川普時，稱俄羅斯總統蒲亭是「殺手」。
川普則隨口辯稱，美國自己也有很多殺手，不要以為「我們」很清白無邪。
蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議中告訴記者：「我們認為福斯新聞頻道主持人這樣的用語令人難以接受，且冒犯人。」
「老實說，我們希望福斯新聞這樣受尊崇的電視台，能向總統表達歉意。」
福斯新聞頻道的歐萊利（Bill O'Reilly）在5日的訪談中，就蒲亭據稱與法外殺害記者和異議人士扯上關係一事逼問川普，他說：「不管怎麼說，他是殺手，蒲亭是殺人兇手。」
川普回說：「我們也有很多殺手。你認為我們的國家很純潔無瑕嗎？」
川普指出，「看看我們所幹的事情。我們一直犯下很多錯誤。」
詢以川普的回應，培斯科夫說：「就此事而言，我不予置評。」1060206
(中央社)
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