檢方比對北投命案遺書 無配偶外遇內容

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士林地檢署偵辦台北市北投區張姓狠父殺3子女後自刎案，檢察官今天晚間指出，比對遺書後，並無「投資股票失利」、「配偶外遇」及「欲帶走3名小孩」等內容。

這起3死1傷命案現場位於北投區中央北路4段一處4層樓連棟公寓，警消昨天中午1時多獲報趕抵現場，3人已明顯死亡，分別是46歲的張姓父親，及13歲、14歲的1兒1女；另16歲的大女兒，頸部刀傷嚴重、無法言語，緊急送榮總急救後目前已脫離險境。

士林地檢署檢察官江耀民昨天晚間會同法醫前往案發現場相驗遺體，今天確認父親、小女兒死因遭料理刀割斷頸動脈致死；小兒子身上雖有刀傷，但疑似遭棉質外物摀住口鼻窒息死亡。

另外，部分媒體報導張姓父親遺書內容提及「投資股票損失百萬」、「配偶外遇」、「欲帶走3個小孩」等內容，經檢察官核對現場遺書後，發現與內容不符。

至於兒女被殺害前是否有被餵食藥劑，仍待解剖後的檢驗報告出爐後才能說明。

士檢指出，犯罪被害人保護協會士林分會已在昨天案發當下前往榮總陪同家屬，並提供必要協助。1060206

(中央社)