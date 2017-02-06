船舶減速保護藍鯨 長榮海運獲加州肯定

長榮海運於2016年主動參與美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)所主導的船舶減速計劃，日前獲頒環保優良獎，表彰貨櫃輪在洛杉磯與長灘港外海聖塔芭芭拉水域的自願性減速措施，以及對維護港區空氣品質與海洋生態的貢獻。長榮海運表示，未來更將環保理念落實在船隊規劃上，採用最先進的造船科技與設備，打造環保船隊。

主辦單位要求通過聖塔芭芭拉海峽(Santa Barbara Channel)的船舶，在距離港口航程95海浬的範圍內，將航行速度調降到12節以下，透過低速航行的模式，降低溫室氣體與懸浮粒子等汙染物的排放，這項計劃總計減少超過1,000噸的溫室氣體，以及27噸會引發霧霾的氮氧化物。

保育方案的執行期間自七月開始至十一月中旬，這段期間，藍鯨、座頭鯨與長鬚鯨等大型海洋生物會遷徙到這個水域覓食。由於每年航經這個地區的各型船舶多達數千艘，降低航行速度的作法可以讓鯨魚有更多的時間避開船舶，減少被撞擊的風險，幫助瀕危海洋生物復育。

聖塔芭芭拉環境保護中心海洋保育分析師波尼(Kristi Birney)表示：「降低船速不僅可以保護鯨魚，也讓岸上的人有更乾凈的空氣」。其他共同支持這項方案的機構包括加州聖塔芭芭拉郡空氣汙染控制局、泛杜拉郡(Ventura County)空氣汙染控制局，以及聖塔芭芭拉基金會等。

(旺報)