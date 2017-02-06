陳美鳳青森一下機就願望成真 雪地開心飛跳
藝人陳美鳯6日開工！她為了民視《美鳯有約》第五度前往日本青森出外景，這一次要搭日本航空(JAL)到青森，面臨當地低溫下雪，陳美鳳表示自己雖然很怕冷，但可是有備而來，還希望越冷越好，更希望可以在厚厚的雪上飛跳拍照。果然她一下飛機就如願見到雪，興奮得像小女孩般在雪地裡開心拍照。
她一早就以一身輕鬆裝扮抵達台北松山國際機場，儘管裝扮低調仍被粉絲一眼認出，對她猛送飛吻。陳美鳳在機場還大方打開自己隨身行李箱，秀出裡面的保暖衣物，她強調因為很冷，所以她特別穿保暖的發熱衣，加上簡單的保暖外套，也強調一定要準備可以包住耳朵的毛帽、防水的手套，必備的墨鏡是為防雪地反射的光芒讓眼睛睜不開。
陳美鳳除了《美鳯有約》的外景到青森以外，之前八點檔《嫁妝》也帶粉絲去過該地，經過電視播出引起台灣人對青森旅遊的嚮往，造成訪日本的台灣旅客大增，日方的朝日新聞更因此來台灣訪問陳美鳳，她一直覺得日本真的很值得一再到訪。
她表示，一得知現在青森有寒流可能會到零下10度，讓怕冷的她更是期待，而且還找好行程要去看青森最有名樹冰，還會搭暖爐火車，在車上吃烤魷魚，她還強調吃烤魷魚再搭配冰啤酒，就是人生最棒的享受，因為是出外景不是像之前拍《嫁妝》還要背劇本，所以可以好好享受旅程，興奮之情表露無疑。
(中時)
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