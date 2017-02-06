大陸男子珠峰基地營健行死亡 旅遊業：仍存在風險

漸多兩岸民眾前往尼泊爾參加珠峰（聖母峰）南側基地營健行，但健行者發生高山症人數也有增無減。最近就有大陸旅客因高山症而死亡。大陸旅遊業者表示，在高海拔地區徒步不同於一般的休閒遊，仍存在風險。

珠峰基地營登山路線（Everest Base Camp Trek）是很多人夢寐以求的尼泊爾登山路線，是不用攀冰而能最親近世界最高峰的路線，對兩岸許多愛山人充滿魅力。但1月底，一名51歲的大陸男子在珠峰南坡徒步時，就因高山症而遇難。

「除了遇難者之外，我還看到另外兩次直升機救援。」一名從四川前往健行的男子表示，一次是在海拔約4900公尺，一位來自江蘇的女孩出現嚴重高山症反應，意識不清，被挑夫們用棉被裹著緊急抬下山。另一件發生在海拔近5300公尺的大本營附近，一對來自上海的年輕夫婦身體出現嚴重不適，馬上被直升機運下山。

「路上遇到的，80%以上都是中國人。」第三次到尼泊爾旅遊的小劉說，很多人都沒有重裝徒步的經驗，只把希望寄託在嚮導和挑夫身上，這是不行的。他舉例說，在海拔5000多公尺的高山，晚上特別冷，許多客棧提供的被子根本就不夠，但一些人帶的只是普通的睡袋，「不凍你凍誰？」

一名登山社人員表示，在珠峰南坡徒步主要的挑戰是高海拔，出發起始點海拔2800多公尺，之後每天基本上都要爬升1000多公尺，身體一定要有較高的適應力，沒有徒步經驗者非小心不可。

業者表示，冬季並非在高海拔徒步的好時機，高山氣候條件惡劣、變化特別快；且要聘請專業持有合法證件的嚮導，如果行李多，挑夫也不可少；還要購買能夠提供直升機救援的保險，更不能認為既然已經來到山上，就盲目堅持不下山，否則嚴重時會失去生命。

(旺報)