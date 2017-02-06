台灣每年約千人親睹珠峰魅力

想要親眼目睹世界最高峰──珠峰的魅力，已經不再是難事。無論是到珠峰南側尼泊爾，或是前往北側西藏，台灣民眾前往南北兩個基地營旅遊或健行都十分方便。但因自然環境較嚴苛，估計一年前往親睹珠峰的台灣民眾約在千人左右。

「高山症幾乎每人都會有，只是輕重情況不同。」多次帶團前往健行的中華民國健行登山協會祕書長林文坤表示，他從10多年前開始帶南側的珠峰健行，雖然多半都是20歲以上的年輕人前往，但也帶過70歲的團員，高山症並沒有為對方帶來困擾，只是因較年長，行動速度較慢。

5-10月是前往健行較佳的季節，一般行程天數約在11-20天。就以登山協會今年4月29日出發的行程為例，從台北飛到加德滿都後，海拔就在2600公尺以上，然後展開健行，海拔也越來越高，最高可達約5450公尺，這個高度遠比台灣最高峰玉山的3900多公尺高出許多，雖然對台灣人來說是項挑戰，但也是最吸引人的地方。

如果想走輕鬆行程看珠峰，也可報名參加有前往珠峰大本營行程的西藏旅遊團。專業經營西藏旅遊的鵬程旅行社總經理王鵬程表示，飛機在拉薩落地，海拔高度就已3600多公尺，可以搭巴士或吉甫車前往珠峰北側基地營，不必健行，讓許多台灣嚮往珠峰的年長者也能完成夢想。旅遊品保協會則表示，西藏因季節氣候海拔因素，建議4月再前往旅遊。

(旺報)