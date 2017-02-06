中戲藝考開跑 報名人數達3.6萬創歷年最高

中央戲劇學院一年一度的藝術類考試6日在北京開跑，今年共有高達3.6萬多人次報考該校，相比去年增加4000多人次，為該校歷年最高。其中，包括表演、音樂劇、戲劇教育、京劇當日同時開考，由於報考人數增加，校方將透過延長考試週期、增加晚場等方式安排考試因應。

除了備受關注的表演系有1萬多人報名外，只招收25人的話劇影視表演方向(北京班)，也有6890人次報名；另外，中戲與俄羅斯聖彼德堡國立舞臺藝術學院合作開辦的話劇影視表演雙學位班，同樣也僅招收25人，共有3783人次報名。

從各個系所的報名情形看，今年報名數量明顯增加的是舞臺美術、戲劇文學、演出製作和戲劇教育、音樂劇等系所。中央戲劇學院教務處處長張娜表示，近年來大陸中小學戲劇教育受到社會關注，因此這一專業也被越來越多的考生和家長所熟悉，其未來就業前景也被看好。

(旺報)