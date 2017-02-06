成為MVP之前…布雷迪體測倒數
效力新英格蘭愛國者隊17年，抱回五座超級盃冠軍、四座超級盃MVP，布雷迪(Tom Brady)無疑已擠身NFL史上偉大四分衛之林，看著他如今的風光，或許不少人很難想像，當初布雷迪投身選秀時，是個體測成績倒數，第199順位才被「撿走」的四分衛。
2000年NFL選秀會，當時甫從密西根大學畢業的布雷迪，參與選秀會一試身手，但在當時，相當不被看好，先是193公分、102公斤的身材被認為有些單薄，40碼衝刺5.24秒，在24位四分衛中倒數第2，垂直跳高24.2公尺，更是敬陪末座。
「他看起來像從沒去過健身房，」衝刺慢、雙腿不強壯，傳球水準、力度跟臂力也只有一般水準，這是當時舊金山49人隊總教練馬魯奇(Steve Mariucci)看完布雷迪體測後，所給出的評語，最後他成績綜合下來，僅在24個四分衛中排第9。或許是自知成績不佳，以為不會被選，布雷迪還早擬好了求職履歷。
或許就是一種緣分，布雷迪最後被愛國者挑走，而選中他的，就是現任的總教練比利契克；有趣的是，當時愛國者挑走的10人中，在布雷迪前選中的5個，竟全被刷掉，僅布雷迪留在賽季正式名單，「他給人一種『想變成場上最有價值那個人』的感覺」比利契克解釋，「我們不想裁走他，讓其他球隊帶走。」
經過一年的磨練，2001年布雷迪總算逮到機會，趁主力四分衛布雷德索(Drew Bledsoe)受傷，一舉躍升固定先發，並率隊奪得隊史首座超級盃冠軍。如今17年過去，已經39歲的布雷迪，拚出了身價，更是在NFL史上，達成難以超越的成舊，這或許是當初那些看輕他的人，始料未及的結果。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。