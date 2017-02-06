成為MVP之前…布雷迪體測倒數

布雷迪當初投身選秀會，直到第199順位才被挑中。(美聯社)

效力新英格蘭愛國者隊17年，抱回五座超級盃冠軍、四座超級盃MVP，布雷迪(Tom Brady)無疑已擠身NFL史上偉大四分衛之林，看著他如今的風光，或許不少人很難想像，當初布雷迪投身選秀時，是個體測成績倒數，第199順位才被「撿走」的四分衛。

2000年NFL選秀會，當時甫從密西根大學畢業的布雷迪，參與選秀會一試身手，但在當時，相當不被看好，先是193公分、102公斤的身材被認為有些單薄，40碼衝刺5.24秒，在24位四分衛中倒數第2，垂直跳高24.2公尺，更是敬陪末座。

「他看起來像從沒去過健身房，」衝刺慢、雙腿不強壯，傳球水準、力度跟臂力也只有一般水準，這是當時舊金山49人隊總教練馬魯奇(Steve Mariucci)看完布雷迪體測後，所給出的評語，最後他成績綜合下來，僅在24個四分衛中排第9。或許是自知成績不佳，以為不會被選，布雷迪還早擬好了求職履歷。

或許就是一種緣分，布雷迪最後被愛國者挑走，而選中他的，就是現任的總教練比利契克；有趣的是，當時愛國者挑走的10人中，在布雷迪前選中的5個，竟全被刷掉，僅布雷迪留在賽季正式名單，「他給人一種『想變成場上最有價值那個人』的感覺」比利契克解釋，「我們不想裁走他，讓其他球隊帶走。」

經過一年的磨練，2001年布雷迪總算逮到機會，趁主力四分衛布雷德索(Drew Bledsoe)受傷，一舉躍升固定先發，並率隊奪得隊史首座超級盃冠軍。如今17年過去，已經39歲的布雷迪，拚出了身價，更是在NFL史上，達成難以超越的成舊，這或許是當初那些看輕他的人，始料未及的結果。

(中時電子報)