第二季《中國詩詞大會》 陸「00後」實力爆發一戰成名

近年來大陸歌唱類選秀節目席捲兩岸後，大陸製作單位居然再以生硬的「古典詩詞」為題，迎來第二季《中國詩詞大會》；未料才剛於春節期間開播，一位「00後」女高中生武亦姝以2000首古詩詞，強勢戰勝北大博士生，隨即刷爆朋友圈、一戰成名。武亦姝除坦言背古詩詞純粹「喜歡」，並視南宋愛國詩人陸游為「男神」。

第二季《中國詩詞大會》日前於央視開播，且與第一季相比，不僅大幅擴增詩詞範圍，從《詩經》到毛澤東的革命詩詞等，也增設讓選手單挑的「飛花令」環節，這是源自古時候的「行酒令」遊戲，但節目團隊選擇簡易玩法，由主辦單位擇出一字後，選手輪流背誦含有該字的詩詞，直到分出勝負。

未料來自上海復旦附中的的16歲高中生武亦姝，有如電影《貧民百萬富翁》的翻版，憑藉著2000首古詩詞的累積實力，輕鬆擊倒北大博士生陳更，成為最新擂主。

「喜歡詩詞是一件很單純的事，古典詩詞中蘊含的美感和情意，在現代語言中很難找到。」將陸遊、蘇軾、李白封為自己「三大偶像」的武亦姝賽後透露，平時最愛讀詩詞和穿漢服，除了書架上一本陸游的詩詞外，武亦姝平日也會隨身攜帶蘇軾的詩集。

(旺報)