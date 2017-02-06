電動遊藝場暗藏賭博電玩，警方鬥智逮業者

警方找來貨車，將查扣的近百台電玩機台全數載走，業者損失慘重。（警方提供）

台南市安南區一家鑫頂好電子遊藝場暗藏賭博電玩，找熟人當假賭客，在店內私下兌換現金給真正賭客，警方埋伏追蹤4個月，4日傍晚行動逮人，共查扣近百台賭博電玩機台，5日宣告破獲這起賭博電玩案，依照賭博罪移送林姓人頭負責人、3名員工與兩名正兌換現金的賭客。

賭博罪刑雖不重，但電玩業者被查扣機台則動輒損失數百萬，近年業者發展一套手法規避賭博罪，警方查緝不易。最常見的就是店家勾串一個熟人當客人，負責在店內跟真正的賭客作現金交易，若遭警方抓到，店家可推稱是賭客之間的交易行為。

台南市安南區警方5日宣告破案的店玩賭博案，業者同樣炮製此模式，但警方硬是將換錢的賭客與店家連結起來，令業者百口莫辯，林姓負責人只能乖乖就逮。

「你有張良計，我有過牆梯」，警方長期埋伏，發現這家在興安街的電玩遊藝場，找來尤姓假客人與真正賭客換錢，換錢時會先進入一間神秘包廂拿取抽屜中的現金，這間包廂需要櫃檯中控鎖才能開門，每次都必須由店內人員先遙控開鎖，他才能進入包廂中。

警方不動聲色，4日趁尤男正與兩名賭客兌換現金時，一舉上前逮人，當場查扣80台賭博電玩機具與賭金8000元，將60歲的林姓負責人、3名員工，兩名賭客帶回偵辦，5日宣告破獲，6日依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)