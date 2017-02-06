電動遊藝場暗藏賭博電玩 警方鬥智逮業者
台南市安南區一家鑫頂好電子遊藝場暗藏賭博電玩，找熟人當假賭客，在店內私下兌換現金給真正賭客，警方埋伏追蹤4個月，4日傍晚行動逮人，共查扣近百台賭博電玩機台，5日宣告破獲這起賭博電玩案，依照賭博罪移送林姓人頭負責人、3名員工與兩名正兌換現金的賭客。
賭博罪刑雖不重，但電玩業者被查扣機台則動輒損失數百萬，近年業者發展一套手法規避賭博罪，警方查緝不易。最常見的就是店家勾串一個熟人當客人，負責在店內跟真正的賭客作現金交易，若遭警方抓到，店家可推稱是賭客之間的交易行為。
台南市安南區警方5日宣告破案的店玩賭博案，業者同樣炮製此模式，但警方硬是將換錢的賭客與店家連結起來，令業者百口莫辯，林姓負責人只能乖乖就逮。
「你有張良計，我有過牆梯」，警方長期埋伏，發現這家在興安街的電玩遊藝場，找來尤姓假客人與真正賭客換錢，換錢時會先進入一間神秘包廂拿取抽屜中的現金，這間包廂需要櫃檯中控鎖才能開門，每次都必須由店內人員先遙控開鎖，他才能進入包廂中。
警方不動聲色，4日趁尤男正與兩名賭客兌換現金時，一舉上前逮人，當場查扣80台賭博電玩機具與賭金8000元，將60歲的林姓負責人、3名員工，兩名賭客帶回偵辦，5日宣告破獲，6日依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。